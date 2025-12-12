Phường Xuân Hòa ra mắt tour du lịch “đánh thức” tiềm năng văn hóa địa phương

Sản phẩm được xây dựng theo hướng liên kết di sản - kiến trúc - văn hóa – nghề thủ công, mang đến hành trình trải nghiệm đa dạng cho du khách.

Sáng 12-12, UBND phường Xuân Hòa (TPHCM) ra mắt tour du lịch mới “Xuân Hòa - dáng xưa trong phố mới”, góp phần khai thác tiềm năng văn hóa, lịch sử và nghề truyền thống của địa phương.

UBND phường Xuân Hòa ra mắt tour du lịch mới “Xuân Hòa - dáng xưa trong phố mới”, sáng 12-12. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Tour giới thiệu hệ thống công trình tín ngưỡng và kiến trúc đặc trưng, nơi lưu giữ những câu chuyện về đời sống tinh thần của cư dân nhiều thế hệ; đồng thời dẫn dắt du khách tìm hiểu lịch sử hình thành, phát triển của Xuân Hòa qua các mốc son và không gian ký ức gắn với tiến trình đô thị hóa. Một điểm nhấn quan trọng là trải nghiệm nghề sơn mài - nét văn hóa tạo dấu ấn riêng cho địa phương.

Hành trình tham quan gồm nhiều điểm đến nổi bật: Đình Xuân Hòa với dấu tích kiến trúc và đời sống đình làng Nam bộ; Nhà thờ Tân Định - công trình hơn 140 năm mang phong cách Gothic - Roman; Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ - nơi lưu giữ hiện vật, trang phục và câu chuyện về phụ nữ qua các thời kỳ.

Bên cạnh đó, du khách được trải nghiệm làm tranh sơn mài tại Tây Sơn Crafts và chiêm ngưỡng các tuyến đường đẹp rợp bóng cây, xen kẽ biệt thự cổ và công trình giáo dục danh tiếng trên trục Võ Thị Sáu - Điện Biên Phủ - Phạm Ngọc Thạch - Hồ Con Rùa - Lê Quý Đôn.

Các đại biểu trải nghiệm tour trong ngày ra mắt. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Ông Nguyễn Hùng Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, cho biết địa phương có nguồn tài nguyên du lịch phong phú nhưng lâu nay chưa khai thác hiệu quả.

“Tour thí điểm ra mắt lần này sẽ giúp phường đánh giá nhu cầu thực tế, điều chỉnh sản phẩm theo hướng "may đo", phù hợp sở thích từng nhóm khách”, ông Nguyễn Hùng Hậu chia sẻ.

Các đại biểu nghe HDV du lịch thuyết minh tại di tích Đình Xuân Hòa. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Trải nghiệm tour trong ngày ra mắt, cô Phạm Thị Thu Diễm, Hiệu trưởng Trường Mầm non 8, chia sẻ: Dù sống và làm việc tại thành phố, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp tiềm ẩn của địa phương. Thời gian tới, nhà trường sẽ tổ chức đưa học sinh tham gia tour để giúp các em hiểu hơn về văn hóa và truyền thống đáng tự hào của phường Xuân Hòa.

ĐÌNH DƯ