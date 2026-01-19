Podcast bản tin 17 giờ 19-1: Giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Podcast bản tin 17 giờ 19-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tuổi trẻ cả nước "nhuộm đỏ" không gian mạng chào mừng Đại hội XIV của Đảng; Giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng; Gia Lai: Đưa vào sử dụng 22 tuyến đường “Ý Đảng lòng dân”; Thảm bê tông nhựa điểm đầu cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; TPHCM: Tất bật thi công vườn hoa tại khu đất nhà thi đấu Phan Đình Phùng...