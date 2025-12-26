Đa phương tiện

Podcast bản tin 17 giờ 26-12: Nhiều nội dung quan trọng sẽ được xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 HĐND TPHCM

SGGPO

Podcast bản tin 17 giờ 26-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nhiều nội dung quan trọng sẽ được xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 HĐND TPHCM; Công tác tuyên giáo và dân vận phải sáng tạo, đổi mới hơn; Trình đề án sắp xếp các cơ quan báo chí TPHCM trước ngày 31-12-2025; Lâm Đồng: Tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc; Xử lý dứt điểm vụ tràn dầu Diesel ra môi trường ở Quảng Ngãi; Phát hiện một cánh tay người trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

