Podcast bản tin 17 giờ 28-1: Sức khỏe phi công trong vụ rơi máy bay quân sự tại Đắk Lắk hiện ra sao?

SGGPO

Podcast bản tin 17 giờ 28-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bộ tư lệnh TPHCM tiễn 1.249 quân nhân xuất ngũ năm 2026; TPHCM: Người nghi ngờ mắc Nipah sẽ được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới; Sức khỏe phi công trong vụ rơi máy bay quân sự tại Đắk Lắk hiện ra sao?; TPHCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc thạch tín dùng trong nha khoa; Điều tra vụ hai xe khách “rượt đuổi” kinh hoàng trên quốc lộ 80 qua Đồng Tháp...

MINH THƯ (tổng hợp)

