Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast tin trưa 13-3: Tiếp tục xả Quỹ bình ổn, giá xăng RON 95 tăng 335 đồng/lít

SGGPO

Podcast bản tin trưa 13-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Triển khai Nghị quyết 57 phải quyết liệt, bài bản hơn; Sáng nay, cử tri đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối bầu cử sớm; Bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam; Thời tiết ngày 13-3: Bắc bộ tiếp tục rét về đêm, Nam bộ có mưa rào chiều tối; Sáng nay, giá vàng giảm 1,3-1,7 triệu đồng/lượng; Tiếp tục xả Quỹ bình ổn, giá xăng RON 95 tăng 335 đồng/lít.

0:00 / 0:00
0:00

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

thời tiết mưa lớn nắng nóng tphcm hà nội rét đậm xăng dầu giá xăng giá dầu bình ổn giá giá vàng hôm nay giá vàng vàng nhẫn 9999 vàng miếng tổng bí thư Tô Lâm nghị quyết 57 tổng bí thư Trung ương Đảng khoa học công nghệ Sở An toàn thực phẩm TPHCM rà soát thu hồi 700 loại thực phẩm Công ty TNHH Công nghệ Herbitech Trại tạm giam số 1 phường Yên Thắng tỉnh Ninh Bình bầu cử đại biểu quốc hội hòn khoai hòn chuối ninh bình

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn