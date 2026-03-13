Podcast tin trưa 13-3: Tiếp tục xả Quỹ bình ổn, giá xăng RON 95 tăng 335 đồng/lít

Podcast bản tin trưa 13-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Triển khai Nghị quyết 57 phải quyết liệt, bài bản hơn; Sáng nay, cử tri đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối bầu cử sớm; Bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam; Thời tiết ngày 13-3: Bắc bộ tiếp tục rét về đêm, Nam bộ có mưa rào chiều tối; Sáng nay, giá vàng giảm 1,3-1,7 triệu đồng/lượng; Tiếp tục xả Quỹ bình ổn, giá xăng RON 95 tăng 335 đồng/lít.