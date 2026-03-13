Podcast bản tin tối 13-3: An Giang: Ăn bánh kem, gần 100 người bị ngộ độc

Podcast bản tin tối 13-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM khẩn trương xây dựng tuyến metro kết nối sân bay Long Thành; Đấu giá 8 lô đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 42 khu đất tại TPHCM; Gián đoạn xuất khẩu nông sản đến Trung Đông; Cháy hầm máy tàu cá, 4 thuyền viên được cứu; Quảng Trị: Phát hiện tàu cá không người lái trôi dạt vào bờ biển; An Giang: Ăn bánh kem, gần 100 người bị ngộ độc; Khởi tố đối tượng hành hung, kéo lê bạn gái ngày 8-3