Podcast bản tin 17 giờ 5-1: Người nuôi chim Cao Cát quý hiếm khai gì?

Podcast bản tin 17 giờ 5-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: UAV giao hàng cất cánh thử nghiệm tại TPHCM; Người nuôi chim Cao Cát quý hiếm khai gì?; Xét xử Chủ tịch Z Holding và đồng phạm sản xuất, buôn bán sữa giả; Bắt được nghi phạm sát hại em vợ khi đang trốn ngoài đồng; TPHCM: Hơn 11.500 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường bộ; Tổng thống lâm thời Venezuela kêu gọi Mỹ hợp tác trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.