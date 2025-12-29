Podcast bản tin 17 giờ ngày 29-12: Trộm 66 điện thoại Iphone, lãnh 14 năm tù

Podcast bản tin 17 giờ ngày 29-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM chỉ định 3 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy về làm Bí thư phường Bình Dương, Bến Cát, Lái Thiêu; TPHCM khẩn trương làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt tại xã Long Sơn; TPHCM: Lắp đặt biểu tượng cá Ông trong dự án công viên ngàn tỷ ở Bãi Sau; TPHCM đề xuất xây cáp treo nối sân bay Cỏ Ống với trung tâm Côn Đảo; Trộm 66 điện thoại Iphone, lãnh 14 năm tù...