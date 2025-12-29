Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin 17 giờ ngày 29-12: Trộm 66 điện thoại Iphone, lãnh 14 năm tù

SGGPO

Podcast bản tin 17 giờ ngày 29-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM chỉ định 3 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy về làm Bí thư phường Bình Dương, Bến Cát, Lái Thiêu; TPHCM khẩn trương làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt tại xã Long Sơn; TPHCM: Lắp đặt biểu tượng cá Ông trong dự án công viên ngàn tỷ ở Bãi Sau; TPHCM đề xuất xây cáp treo nối sân bay Cỏ Ống với trung tâm Côn Đảo; Trộm 66 điện thoại Iphone, lãnh 14 năm tù...

0:00 / 0:00
0:00

THANH CHIÊU

Từ khóa

Báo Sài Gòn Giải Phóng SGGP Online Tin nóng hôm nay Tin tức 24h mới nhất Thời sự Việt Nam 2025 Thời sự TP.HCM hôm nay Bản tin trực tiếp Phóng sự điều tra SGGP Tin tức an ninh hình sự Điểm nóng chính trị Việt Nam Tin tức quốc tế mới nhất Sự kiện nóng thế giới Thời sự quốc tế 2025 Tin nóng Tin nóng 24 giờ công tác cán bộ điều động cán bộ bí thư phường côn đảo cá chết hàng loạt biểu tượng cá ông trộm cắp cao tốc Nha Trang - Vân Phong

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn