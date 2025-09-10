Podcast bản tin ANTT 10-9: Xử phạt nghiêm bãi xe "mất tự chịu"; Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị đề nghị 5-6 năm tù

Podcast bản tin ANTT 10-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đà Lạt lại ngập sau trận mưa lớn; Sạt lở Quốc lộ 32 gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ; Nhiều bãi xe dưới gầm cầu ở Hà Nội đóng cửa; Phường Ba Đình xử phạt nghiêm bãi đỗ xe "mất tự chịu"; Tiếp nhận 79 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả; Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị đề nghị 5-6 năm tù; Lừa “chạy” hồ sơ đất đai, cựu công chức lãnh mức án 17 năm tù...