Podcast bản tin ANTT 13-9: Truy tố 28 bị can trong đường dây “chạy án” liên quan nhiều thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư

Podcast bản tin ANTT 13-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi; Truy tố 28 bị can trong đường dây “chạy án” liên quan nhiều thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư; Nghi phạm gây thảm án ở Đắk Lắk cướp xe máy, giả gái bỏ trốn, bị bắt trong rẫy mì; Xe máy va chạm xe tải, 2 nữ sinh thương vong; Giả danh quân nhân lừa nữ giám đốc chuyển tiền 4 lần...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

