Podcast bản tin ANTT 2-9: Quả bom còn sót lại từ chiến tranh phát nổ trong vườn; Thông tin về sức khỏe nạn nhân trong vụ tai nạn ở cao tốc Vân Phong-Nha Trang;

Podcast bản tin ANTT 2-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lực lượng CAND vinh dự bảo đảm an ninh, an toàn, góp phần vào thành công Đại lễ A80; Quả bom còn sót lại từ chiến tranh phát nổ trong vườn, may mắn không ai bị thương; Mang theo con rắn độc cắn mình vào viện, người đàn ông được cứu kịp thời; Bắt đối tượng lái thử xe Kawasaki rồi bỏ chạy; Thông tin về sức khỏe nạn nhân trong vụ tai nạn ở cao tốc Vân Phong-Nha Trang.