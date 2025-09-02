Đa phương tiện

Podcast bản tin ANTT 2-9: Quả bom còn sót lại từ chiến tranh phát nổ trong vườn; Thông tin về sức khỏe nạn nhân trong vụ tai nạn ở cao tốc Vân Phong-Nha Trang;

Podcast bản tin ANTT 2-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lực lượng CAND vinh dự bảo đảm an ninh, an toàn, góp phần vào thành công Đại lễ A80; Quả bom còn sót lại từ chiến tranh phát nổ trong vườn, may mắn không ai bị thương; Mang theo con rắn độc cắn mình vào viện, người đàn ông được cứu kịp thời; Bắt đối tượng lái thử xe Kawasaki rồi bỏ chạy; Thông tin về sức khỏe nạn nhân trong vụ tai nạn ở cao tốc Vân Phong-Nha Trang.

bom nổ vườn sầu riêng bom chiến tranh rắn độc cắn người đàn ông bị rắn độc cắn tirng lâm đồng cand a80 quốc khánh diễu hành diễu binh cướp giật cướp xe moto xe phân khối lớn xe khách tai nạn giao thông tngt nha trang

