Podcast bản tin tối 6-12: Áp thấp nhiệt đới đang vào Biển Đông

Podcast bản tin tối 6-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển vào Biển Đông; Thủ tướng yêu cầu thành lập sàn giao dịch vàng trong tháng 12-2025; Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận trên 1.175 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng thiên tai; Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin về mỹ phẩm của Mailisa; Đề nghị tháo dỡ trạm thu phí T3 trên quốc lộ 51 trước ngày 15-12-2025; Cứu 3 thuyền viên trên sà lan bị lật úp

