Podcast bản tin ANTT 20-10: Hàng ngàn ngôi mộ có nguy cơ bị mưa lũ gây sạt lở

SGGPO

Podcast bản tin ANTT 20-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Triệt phá vụ vận chuyển 18.000 viên ma túy ở biên giới Quảng Trị; Tạm giam nhóm đối tượng mang dao đi giải quyết mâu thuẫn; Tây Ninh: Hoàn thành tiếp nhận 15 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả; Hàng ngàn ngôi mộ có nguy cơ bị mưa lũ gây sạt lở; Sét đánh trúng cổng trường học ở Quảng Ngãi gây hư hỏng; Tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua Đà Nẵng...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

