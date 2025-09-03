Podcast bản tin ANTT 3-9: Kỳ nghỉ lễ, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 1.000 ca cấp cứu; 3 thanh niên mất tích dưới Hồ Đá Xanh

Podcast bản tin ANTT 3-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tai nạn giao thông giảm sâu trong kỳ nghỉ Lễ 2-9; 4 ngày nghỉ lễ, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 1.000 ca cấp cứu; Xử lý nghiêm nhóm thanh, thiếu niên vi phạm an toàn giao thông; Đi chơi dịp nghỉ lễ, 3 thanh niên mất tích dưới Hồ Đá Xanh; Khởi tố các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại quán karaoke; Làm giả hình ảnh người chết gửi qua mạng rồi thúc gia đình nạn nhân chuyển “phí mai táng”...