Podcast bản tin ANTT 5-9: Đắk Lắk khai trừ ra khỏi Đảng 6 cán bộ sai phạm | Vây bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Gia Ánh

Podcast bản tin ANTT 5-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đắk Lắk khai trừ ra khỏi Đảng 6 cán bộ sai phạm; Làm rõ nguyên nhân vụ cháy bãi giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy; Chữa cháy rừng tràm phát hiện một nạn nhân; Hà Nội: Phát hiện, xử lý hơn 1.800 quạt điện thiếu an toàn; Gia Lai: 9 em nhỏ nhập viện cấp cứu sau khi ăn thịt, trứng cóc; Vây bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Gia Ánh; Cà Mau: Cứu 4 thuyền viên sau nhiều giờ trôi dạt trên biển