Podcast bản tin trưa 7-12: Tàu cá chìm gần đảo Hòn La, 4 ngư dân được cứu sống

Podcast bản tin trưa 7-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bắc Bộ rét về đêm và sáng, Trung-Nam Bộ mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to; Áp thấp nhiệt đới đổi hướng, di chuyển nhanh hơn hướng về đảo Palawan (Philippines); Tàu cá chìm gần đảo Hòn La, 4 ngư dân được cứu sống; Khánh Hòa: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai lần 2 Lâm Đồng: Bắt nam diễn viên trộm đồ của hoa hậu Miss Cosmo Mexico.