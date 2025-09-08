Đa phương tiện

Podcast

Podcast bản tin ANTT 8-9: Liên tiếp bị ong vò vẽ tấn công, hai người tử vong; Khởi tố 10 đối tượng liên quan đưa, nhận, môi giới hối lộ

SGGPO

Podcast bản tin ANTT 8-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Vụ án Tập đoàn Thuận An: Nguyễn Duy Hưng thừa nhận cáo trạng; Đắk Lắk: Thiếu tá Công an hy sinh khi truy bắt nghi phạm; Liên tiếp bị ong vò vẽ tấn công, hai người tử vong; Quảng Trị: Bắt đối tượng người Trung Quốc chuyên cạy két sắt, trộm gần 2 tỷ đồng; Bắt giữ nhiều đối tượng mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia; Khởi tố 10 đối tượng liên quan đến hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ...

0:00 / 0:00
0:00

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

ong vò vẻ bị ong đốt nhập viện vì ong đốt phá két sắt trộm cấp tài sản người nước ngoài trộm tiền trộm cắp tập đoàn thuận an hà nội đấu thầu dự án khởi tố công ty thuận an vận chuyển trái phép chất ma túy thanh hóa triệt phá nhóm đối tượng truy tìm đối tượng công an hy sinh công an daklak mạnh gỗ khởi tố 10 đối tượng buôn lậu gỗ tram kiểm lâm bắc ninh tiếng nổ lớn cháy nhà dân hai vợ chồng gặp nạn

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn