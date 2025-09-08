Podcast bản tin ANTT 8-9: Liên tiếp bị ong vò vẽ tấn công, hai người tử vong; Khởi tố 10 đối tượng liên quan đưa, nhận, môi giới hối lộ

Podcast bản tin ANTT 8-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Vụ án Tập đoàn Thuận An: Nguyễn Duy Hưng thừa nhận cáo trạng; Đắk Lắk: Thiếu tá Công an hy sinh khi truy bắt nghi phạm; Liên tiếp bị ong vò vẽ tấn công, hai người tử vong; Quảng Trị: Bắt đối tượng người Trung Quốc chuyên cạy két sắt, trộm gần 2 tỷ đồng; Bắt giữ nhiều đối tượng mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia; Khởi tố 10 đối tượng liên quan đến hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ...