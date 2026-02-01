Đa phương tiện

Podcast bản tin trưa 1-2: Miền Bắc rét đậm, miền Nam se lạnh cục bộ

SGGPO

Podcast bản tin trưa 1-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Miền Bắc rét đậm, miền Nam se lạnh cục bộ; Hôm nay 1-2, giai phẩm SGGP Xuân Bính Ngọ 2026 ra mắt bạn đọc; Đề xuất khai thác tạm một phần tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Hưng Yên: Điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ Dành ở xã Bắc Thụy Anh; Bắt giữ tài xế hành hung người sau va chạm giao thông, khiến nạn nhân tử vong; Lâm Đồng: Chìm tàu cá, một thuyền viên tử vong.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

