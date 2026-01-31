Podcast tin chiều 31-1: Xu hướng người chơi đào năm 2026

Đa phương tiện

Podcast bản tin chiều 31-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hà Nội: Người trồng đào thấp thỏm chờ thời tiết, quất trúng mùa; Sắc hoa anh đào "nhuộm hồng" Măng Đen; Đợt tăng giá mạnh nhất của đồng USD kể từ tháng 5-2025; Chiếm 1.000m² đất để xây nhà chòi, đào hầm làm nơi tổ chức sử dụng ma túy; Phẫu thuật lấy búi tóc chiếm gần hết dạ dày, kéo dài xuống ruột non; Người dân có hoàn cảnh khó khăn ở TPHCM được mua đồ tết giá 0 đồng

THANH CHIÊU

