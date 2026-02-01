Podcast tin chiều 1-2: Phát hiện 2 quả đạn pháo trong lúc cải tạo vuông tôm

Podcast bản tin chiều 1-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP Cần Thơ; Lãnh đạo TPHCM thăm hỏi, tặng quà tết đến người dân; Ma túy nhắm trực tiếp vào thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; Đồng Nai: Điều tra vụ án mạng khiến 2 người thương vong; Cà Mau: Phát hiện 2 quả đạn pháo trong lúc cải tạo vuông tôm.