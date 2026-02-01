Đa phương tiện

Podcast tin chiều 1-2: Phát hiện 2 quả đạn pháo trong lúc cải tạo vuông tôm

Podcast bản tin chiều 1-2 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP Cần Thơ; Lãnh đạo TPHCM thăm hỏi, tặng quà tết đến người dân; Ma túy nhắm trực tiếp vào thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; Đồng Nai: Điều tra vụ án mạng khiến 2 người thương vong; Cà Mau: Phát hiện 2 quả đạn pháo trong lúc cải tạo vuông tôm.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

chủ tịch ubnd tphcm chăm lo tết tặng quà tết cho người khó khăn chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn Hội đồng nhân dân đồng nai án mạng tại đồng nai

