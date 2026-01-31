Podcast bản tin trưa 31-1: Vì sao SJC tạm ngưng giao dịch vàng miếng và vàng nhẫn tại TPHCM?

Đa phương tiện

Podcast bản tin trưa 31-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Ngày mai 1-2, giai phẩm SGGP Xuân Bính Ngọ 2026 ra mắt bạn đọc; Giá vàng sáng cuối tuần giảm thêm 8,6 - 9 triệu đồng/lượng; Sáng 31-1, Công ty SJC tạm ngưng giao dịch vàng miếng và vàng nhẫn tại TPHCM; Dồn dập hàng hóa "đổ" về các chợ đầu mối tại TPHCM dịp cận tết; Sen đá Đà Lạt hút khách dịp Tết Nguyên đán; TPHCM ghi nhận gần 1.300 ca sốt xuất huyết trong 1 tuần...

THANH CHIÊU

