Podcast bản tin thời sự 18-6: Người dân chủ động bàn giao mặt bằng làm đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Podcast bản tin thời sự 18-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đồng chí Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIV; Người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng; Cách tra cứu điểm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập; Mức phạt mới, áp dụng từ ngày 5-8, người chăn nuôi cần biết; Tìm lại âm thanh tuổi thơ đất Huế với trống lùng tung và con ve ve của mệ Hường...