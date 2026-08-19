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Podcast bản tin thời sự 19-8: Ra mắt bộ sách nhân Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam

SGGPO

Podcast bản tin thời sự 19-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết khảo sát tình hình hoạt động tại đảng bộ Vietsovpetro; Ra mắt bộ sách về người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ; Bộ GD-ĐT công bố kết quả thi lại ở Tuyên Quang: Không thí sinh nào đạt 10 điểm Toán; Quảng Ngãi: Cầu tràn Đăk Ák ngập sâu, chia cắt 2 thôn; Quảng Ngãi khẩn cấp di dời 2 hộ dân khỏi vùng sạt lở.

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TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

xã Đăk Long tỉnh Quảng Ngãi cầu tràn Đăk Ák ngập lụt thôn Đăk Ák khẩn cấp di dời sạt lở đất Bộ Công an Công an nhân dân ra mắt sách tỉnh Quảng Trị tai nạn lao động tuyền cá ngư dân

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