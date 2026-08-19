Podcast bản tin thời sự 19-8: Ra mắt bộ sách nhân Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam

Podcast bản tin thời sự 19-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết khảo sát tình hình hoạt động tại đảng bộ Vietsovpetro; Ra mắt bộ sách về người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ; Bộ GD-ĐT công bố kết quả thi lại ở Tuyên Quang: Không thí sinh nào đạt 10 điểm Toán; Quảng Ngãi: Cầu tràn Đăk Ák ngập sâu, chia cắt 2 thôn; Quảng Ngãi khẩn cấp di dời 2 hộ dân khỏi vùng sạt lở.