Podcast bản tin tối 13-9: Lời khai của đối tượng gây ra vụ thảm án ở Đắk Lắk; Hơn 100 công nhân cầu cứu vì bị nợ lương 3 tháng

Podcast bản tin tối 13-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tạm hoãn xuất cảnh đối với Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng; Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo sau sự cố tại CIC; Giá vàng SJC giảm, thu hẹp chênh lệch với thế giới xuống dưới 15 triệu đồng/lượng; Đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết xuất hiện hàng loạt hố lở nguy hiểm; Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ thảm án ở Đắk Lắk; Hơn 100 công nhân cầu cứu vì bị công ty nợ lương 3 tháng.