Podcast bản tin tối 22-7: Giá vàng miếng SJC lao dốc sau thông tin liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương

Podcast bản tin tối 22-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bắc bộ khẩn trương ứng phó đợt mưa lớn diện rộng từ đêm 23-7; Giá vàng miếng SJC lao dốc sau thông tin liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương; Vụ buôn lậu kim cương: Khởi tố Trưởng phòng Kinh doanh Công ty SJC; Xe tải chở bìa carton cháy trên đường cao tốc Vân Phong - Nha Trang; "Chìa khóa" để "trả lại tên" cho các anh hùng liệt sĩ.