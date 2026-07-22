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Podcast bản tin tối 22-7: Giá vàng miếng SJC lao dốc sau thông tin liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương

SGGPO

Podcast bản tin tối 22-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bắc bộ khẩn trương ứng phó đợt mưa lớn diện rộng từ đêm 23-7; Giá vàng miếng SJC lao dốc sau thông tin liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương; Vụ buôn lậu kim cương: Khởi tố Trưởng phòng Kinh doanh Công ty SJC; Xe tải chở bìa carton cháy trên đường cao tốc Vân Phong - Nha Trang; "Chìa khóa" để "trả lại tên" cho các anh hùng liệt sĩ.

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THU HƯƠNG (tổng hợp)

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