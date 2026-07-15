Podcast bản tin tối 15-7: Khảo sát khu vực 6 lô cốt quân sự được phát hiện khi thi công tuyến cao tốc ở Huế

Podcast bản tin tối 15-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Phát hiện thêm 19 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; TPHCM thu hồi đất thực hiện giai đoạn 2 Công viên số 1 Lý Thái Tổ; Quảng Ngãi: Chung tay thực hiện điều ước cho gia đình người có công; Ga metro Bến Thành có không gian nghệ thuật công cộng; Giá sầu riêng tại Đông Nam bộ tiếp tục giảm; Khởi tố Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 bị can khác...