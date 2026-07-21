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Podcast bản tin thời sự 21 -7: Nỗ lực cứu chữa các nạn nhân trong vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1

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Podcast bản tin thời sự 21 -7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nỗ lực cứu chữa các nạn nhân trong vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1; Chạy thận lúc nửa đêm; Tàu Cảnh sát biển 8001 khảo sát tình hình vùng biển từ Vũng Tàu đến khu vực Đông cửa Định An; TPHCM: Kêu gọi cung cấp thông tin về Bệnh viện K76A để tìm hài cốt liệt sĩ; "Thanh xuân gửi lại" - ký ức không quên của cán bộ đi B; Phát hiện quần thể lò nung gần 1.800 năm tuổi tại Quảng Ngãi...

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THANH CHIÊU (tổng hợp)

Từ khóa

tai nạn cháy xe khách bệnh viện K76A quy tập hài cốt liệt sĩ công viên lê thị riêng cảnh sát biển

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