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Podcast bản tin trưa 20-7: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 3.200 viên ma túy tổng hợp

SGGPO

Podcast bản tin trưa 20-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nam bộ đầu tuần giảm mưa, nắng gia tăng; Tăng tốc khám sức khỏe toàn dân; Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện đồng thời 4 ca ghép tạng; Festival Biển Khánh Hòa 2026 thu hơn 1.300 tỷ đồng từ du lịch; Bắt giữ đối tượng vận chuyển 3.200 viên ma túy tổng hợp; Khống chế thành công vụ cháy tại bãi rác lớn nhất Nghệ An.

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THU HƯƠNG (tổng hợp)

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