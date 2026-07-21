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Podcast bản tin trưa 21-7: Dự báo mưa ở Nam bộ tăng trở lại từ 22-7

SGGPO

Podcast bản tin trưa 21-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Phấn đấu đưa Việt Nam vào tốp 3 khu vực ASEAN và tốp 30 thế giới về chỉ số Sức mạnh mềm; Trước 30-8: Giảm tối thiểu 30% đầu mối cơ sở giáo dục, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50%; TPHCM: Nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung lớp 10 từ ngày 22 đến ngày 29-7; Cháy xe khách giường nằm, 7 người tử vong; Nguyên nhân ban đầu vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1 khiến 7 người chết...

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THU HƯƠNG (tổng hợp)

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