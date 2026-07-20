Podcast bản tin tối 20-7: Tiến độ sửa chữa ì ạch, Quốc lộ 51 liên tục ùn tắc

Podcast bản tin tối 20-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lãnh đạo TPHCM thăm, tri ân các gia đình chính sách tiêu biểu; Lai Châu đề nghị Trung ương hỗ trợ 500 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ; Dự báo ngày 21-7, Trung bộ có nơi nắng nóng trên 39 độ C; Nhiều trường tại TPHCM tuyển bổ sung học sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6; Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam: Đảm bảo đủ sách giáo khoa trước ngày 15-8; Tiến độ sửa chữa ì ạch, Quốc lộ 51 liên tục ùn tắc.