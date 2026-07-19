Podcast bản tin tối 19-7: Phục hồi điều tra vụ án nữ sinh tử vong sau va chạm giao thông ở Vĩnh Long

Podcast bản tin tối 19-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân người có công với cách mạng tại TPHCM; Lai Châu đề nghị Trung ương hỗ trợ gạo và 116 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai; Cà Mau: Liên tiếp sạt lở đất trong đêm, nhiều nhà dân hư hỏng; Phạt 50 triệu đồng với hai du khách bẻ, lấy san hô ở vịnh Nha Trang; Làm rõ nguyên nhân ô tô lật trên cầu An Lạc, tài xế nhảy xuống kênh....