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Podcast tin trưa 19-7: Mưa lớn ở vùng núi Bắc bộ có khả năng giảm dần từ 21-7

SGGPO

Podcast bản tin trưa 19-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn, cứu hộ tại vùng mưa lũ miền núi Bắc bộ; Cảnh báo mưa lớn, vùng núi Bắc bộ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất; Tuần qua, giá vàng tiếp tục giảm, mua vàng miếng SJC dễ hơn; Khánh Hòa: Đã xác định nhóm du khách bẻ san hô ở vịnh Nha Trang; Cần Thơ: Tạm giữ người đàn ông nghi cướp tiệm vàng.

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TAM NGUYÊN (tổng hợp)

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thời tiết mưa lớn sạt lở lai châu lũ quét cứu nạn cứu hộ cướp tiệm vàng cần thơ trộm cướp nha trang san hô du khách khánh hoà

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