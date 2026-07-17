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Podcast bản tin tối 17-7: Mưa lũ tại Lai Châu làm 1 người chết, 5 người mất liên lạc, thiệt hại nặng về tài sản

SGGPO

Podcast bản tin tối 17-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đã quy tập được 96 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; Lặng lẽ tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ; Lai Châu: Mưa lũ làm 1 người chết, 5 người mất liên lạc, thiệt hại nặng về tài sản; Dự báo El Nino có cường độ mạnh đến rất mạnh tại Việt Nam; Người dân TPHCM đồng thuận bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng đường Lê Khả Phiêu trên Quốc lộ 1...

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THU HƯƠNG (tổng hợp)

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