Podcast tin tối 18-7: Cập nhật quá trình tìm kiếm các nạn nhân lũ quét ở Lai Châu

Podcast bản tin tối 18-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đã quy tập được 100 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; Người 58 năm giữ lời ước hẹn với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được công nhận là vợ liệt sĩ; TPHCM đề xuất hỗ trợ chi phí chạy thận, lọc màng bụng cho người bệnh; Phát hiện thêm 1 người chết trong quá trình tìm kiếm nạn nhân lũ quét ở Lai Châu; Mưa lớn, nước cống đen kịt tràn ngập đường Mã Lò.