Podcast bản tin trưa 17-7: Khởi tố chủ ki-ốt photocopy làm giả hàng loạt giấy tờ, con dấu

Podcast bản tin trưa 17-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM: Đề xuất cho học sinh phổ thông mượn - trả sách giáo khoa; Mở rộng đường Nguyễn Thị Định: Thi công xuyên ngày đêm, người dân kỳ vọng sớm chấm dứt ùn tắc; Mưa lớn ở thượng nguồn, Bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ; Chiều tối nay, Nam bộ tiếp tục có mưa dông; Sáng 17-7, giá vàng trong nước giảm mạnh; Khởi tố chủ ki-ốt photocopy làm giả hàng loạt giấy tờ, con dấu.