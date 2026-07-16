Podcast bản tin thời sự 16-7: Mưa lớn kéo dài gây sạt lở, đứt đường tại Lai Châu

Podcast bản tin thời sự 16-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM: Ra quân cao điểm 150 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân; Đưa trái tim vượt hơn 1.700km cứu bệnh nhi 15 tuổi; 100% hộ dân bàn giao mặt bằng, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đẩy nhanh tiến độ thi công; Chốt phương án đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,8% từ ngày 1-1-2027; Miền Bắc mưa to diện rộng, cảnh báo lũ trên nhiều sông; Hơn 300ha cây trồng hư hại bất thường, Công an Đồng Tháp vào cuộc điều tra...