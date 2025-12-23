Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 23-12: Ngừng nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại sở, ban ngành TPHCM, từ ngày 27-12

Podcast bản tin tối 23-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; TPHCM: Ngừng nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại sở, ban ngành từ ngày 27-12; Shark Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại; Chất “phù phép” thịt heo thành thịt bò độc hại như thế nào?; Cơ quan quản lý thị trường thông tin về gần 10 tấn cá khoai tẩm ướp chất cấm...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

Văn phòng Trung ương Đảng Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Đảng ủy UBND TPHCM hội nghị thời sự quý 4-2025 đảng viên Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên án lừa đảo bất động sản Công ty CP Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc truy nã bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC hồ sơ thủ tục hành chính cá khoai nhập lậu tẩm ướp chất cấm hóa chất tạo màu thịt heo thành thịt bò Shark Thủy

