Podcast bản tin tối 23-12: Ngừng nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại sở, ban ngành TPHCM, từ ngày 27-12

Podcast bản tin tối 23-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; TPHCM: Ngừng nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại sở, ban ngành từ ngày 27-12; Shark Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại; Chất “phù phép” thịt heo thành thịt bò độc hại như thế nào?; Cơ quan quản lý thị trường thông tin về gần 10 tấn cá khoai tẩm ướp chất cấm...