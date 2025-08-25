Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 25-8: Đồng Tháp công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền; Giả công an, ép thanh niên thuê phòng trọ để khống chế

SGGPO

Podcast bản tin tối 25-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bão số 5 đổ bộ, Hà Tĩnh gió giật khủng khiếp, 70% hộ dân mất điện; Phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đối với bà Nguyễn Thị Bình; Giá vàng SJC lên đỉnh cao mới, vượt 127 triệu đồng/lượng; Đồng Tháp công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền; Công an Hà Nội khuyến cáo người dân khi đi xem diễu binh, diễu hành; Gia Lai: Người dân khốn khổ sống bên Quốc lộ 1A vì bụi; Giả công an, ép thanh niên...

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

nguyễn thị bình anh hùng lao động tổng bí thư cao tốc quy nhơn Ban QLDA 85 QL1A đường hư hỏng nặng a80 hợp luyện quốc khánh thành lập nước CSGT đồng tháp sạt lở mưa lớn công bố tình huống khẩn cấp thời tiết bão vào đất liền cây xanh ngã đỗ giá vàng hôm nay giá vàng thế giới vàng nhân 9999 bắt cóc online lừa đảo qua mạng cuộc gọi giả danh

