Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin tối 26-6: Mưa dông, sét ở miền núi phía Bắc: 1 người tử vong, 1 người bị thương

SGGPO

Podcast bản tin tối 26-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch UBND cấp tỉnh được toàn quyền quyết việc quản lý, khai thác nhà, đất dôi dư trên địa bàn; TPHCM khởi công xây dựng gần 6.300 căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; Ra mắt Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn; Mưa dông, sét ở miền núi phía Bắc: 1 người tử vong, 1 người bị thương; Cao Bằng: Lũ trên sông Bằng Giang lên nhanh, nhiều khu vực ngập sâu...

0:00 / 0:00
0:00

THU HƯƠNG (tổng hợp)

Từ khóa

Bộ Tài chính Nghị quyết 31 Chính phủ nhà đất nhà đất dôi dư tổ chức bộ máy đơn vị hành chính Bộ Khoa học và Công nghệ ra mắt Trung tâm Quốc gia chip bán dẫn Nghị quyết 57 chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu Rừng tràm PCCC UBND tỉnh Quảng Trị Công an tỉnh Quảng Trị Chữa cháy cháy rừng tràm dập lửa nhà ở xã hội nhà ở cho thuê căn hộ xây dựng khởi công TPHCM mưa giông sét đánh miền núi phía Bắc thiệt hại thiên tai Cao Bằng mưa lũ sông Bằng Giang ngập lụt làng nghề đan lát sinh kế

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn