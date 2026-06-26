Podcast bản tin tối 26-6: Mưa dông, sét ở miền núi phía Bắc: 1 người tử vong, 1 người bị thương

Podcast bản tin tối 26-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch UBND cấp tỉnh được toàn quyền quyết việc quản lý, khai thác nhà, đất dôi dư trên địa bàn; TPHCM khởi công xây dựng gần 6.300 căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; Ra mắt Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn; Mưa dông, sét ở miền núi phía Bắc: 1 người tử vong, 1 người bị thương; Cao Bằng: Lũ trên sông Bằng Giang lên nhanh, nhiều khu vực ngập sâu...