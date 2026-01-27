Podcast bản tin tối 27-1: Hoãn xét xử “tổng tài” ra hiệu đánh người do nhân chứng vắng mặt

Podcast bản tin tối 27-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nghệ nhân tăng tốc làm linh vật ngựa cho đường hoa Nguyễn Huệ; Hàng chục trường đại học công bố phương án tuyển sinh năm 2026; Hà Nội sẽ mở rộng nhiều tuyến đường quanh hồ Tây, làm thêm bến thuyền; Hoãn phiên toà xét xử “tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê; Khởi tố vụ án để điều tra người giúp việc bạo hành bà cụ 82 tuổi; Đường dây buôn bán “khí cười” vừa bị triệt phá tại TPHCM...