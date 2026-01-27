Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin tối 27-1: Hoãn xét xử “tổng tài” ra hiệu đánh người do nhân chứng vắng mặt

SGGPO

Podcast bản tin tối 27-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nghệ nhân tăng tốc làm linh vật ngựa cho đường hoa Nguyễn Huệ; Hàng chục trường đại học công bố phương án tuyển sinh năm 2026; Hà Nội sẽ mở rộng nhiều tuyến đường quanh hồ Tây, làm thêm bến thuyền; Hoãn phiên toà xét xử “tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê; Khởi tố vụ án để điều tra người giúp việc bạo hành bà cụ 82 tuổi; Đường dây buôn bán “khí cười” vừa bị triệt phá tại TPHCM...

0:00 / 0:00
0:00

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

môi giới mua bán thận ghép thận phạt tù Phòng Cảnh sát kinh tế đường dây mua bán trái phép khí N₂O khí cười khởi tố Công an TP Hà Nội đánh đập bạo hành cụ bà xét tuyển điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông xét tuyển điểm học bạ điểm các kỳ thi riêng nhóm đối tượng ưu tiên tuyển sinh năm 2026 giáo dục linh vật ngựa đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 xưởng chế tác thi công tết xét xử sơ thẩm gây rối trật tự công cộng tổng tài

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn