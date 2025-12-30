Podcast bản tin tối 30-12: TPHCM: Phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc

Podcast bản tin tối 30-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Năm 2025, TPHCM thu ngân sách đạt 785.000 tỷ đồng; Chủ tịch UBND TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo; Tích hợp nội dung xây dựng TPHCM không ma túy vào các ứng dụng công nghệ; Chiều nay 30-12, giá vàng tăng nhẹ; TPHCM: Phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc; Chậm tiếp nhận, Ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa xuống cấp, lãng phí