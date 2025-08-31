Podcast bản tin tối 31-8: Những tuyến đường cấm triệt để phục vụ Đại lễ A80 ngày 1 và 2-9

Podcast bản tin tối 31-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lãnh đạo TPHCM thăm hỏi cán bộ tiền khởi nghĩa; Những tuyến đường cấm triệt để phục vụ Đại lễ A80 ngày 1 và 2-9; Quà Tết Độc lập vượt lũ đến tận bản vùng biên Quảng Trị; Nhiều ngân hàng hướng dẫn và tặng quà tài khoản liên kết với VneID để nhận tiền an sinh xã hội; Khen thưởng người tham gia cứu chữa nạn nhân nghi bị ngộ độc sau bữa tiệc tân gia; TPHCM sẵn sàng trở thành “điểm đến chữa lành”...