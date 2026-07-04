Podcast bản tin tối 4-7: Đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học đến 17 giờ ngày 14-7

Podcast bản tin tối 4-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM: Thành lập Ban Chỉ huy điều hành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; Bão số 1 áp sát tỉnh Quảng Ninh; Liên danh Quảng Châu - TediSouth - Portcoast trúng gói tư vấn metro số 6; Điểm sàn xét tuyển các trường dao động từ 15 đến 25 điểm; Giá heo hơi giảm mạnh ở cả 3 miền do nguồn cung tăng; Giá sầu riêng giảm mạnh vào thời điểm thu hoạch chính vụ.