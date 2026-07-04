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Podcast bản tin tối 4-7: Đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học đến 17 giờ ngày 14-7

SGGPO

Podcast bản tin tối 4-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM: Thành lập Ban Chỉ huy điều hành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; Bão số 1 áp sát tỉnh Quảng Ninh; Liên danh Quảng Châu - TediSouth - Portcoast trúng gói tư vấn metro số 6; Điểm sàn xét tuyển các trường dao động từ 15 đến 25 điểm; Giá heo hơi giảm mạnh ở cả 3 miền do nguồn cung tăng; Giá sầu riêng giảm mạnh vào thời điểm thu hoạch chính vụ.

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THU HƯƠNG (tổng hợp)

Từ khóa

tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Công viên Lê Thị Riêng điểm sàn đăng ký xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 xét tuyển đại học năm 2026 Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia bão số 1 hoàn lưu bão mưa bão dự báo thời tiết Quảng Ninh Hải Phòng ứng phó bão số 1 cấm biển tàu thuyền mưa lớn ngập lụt sầu riêng Đông Nam thu hoạch sức mua chậm giá sầu riêng giá heo hơi thịt heo metro số 6

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