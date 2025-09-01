Đa phương tiện

Podcast bản tin trưa 1-9: TPHCM điều chỉnh giao thông phục vụ bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2-9

SGGPO

Podcast bản tin trưa 1-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh việc tặng quà Quốc khánh cho người dân; 2 ngày đầu nghỉ lễ 2-9: TPHCM, Huế, Đà Nẵng bùng nổ số lượng du khách; Mức điểm và quy định của các trường đại học xét tuyển bổ sung 2025; Tối nay 1-9, sân Mỹ Đình rực sáng với “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; Thời tiết ngày 1-9: Hà Nội có mưa rào và dông, ban ngày có nắng gián đoạn...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

