Podcast bản tin trưa 15-10: Cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét khu vực Đông Bắc bộ

Podcast bản tin trưa 15-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm: Cùng nhau chung sức để mỗi làng quê thực sự là "miền đáng sống"; Cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét khu vực Đông Bắc bộ ngày 15-10; Australia viện trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ tỉnh Bắc Ninh; Giá vàng miếng SJC lên 147,3 triệu đồng/lượng; Trực thăng bay xuyên đêm đưa bệnh nhân từ đảo Thuyền Chài về đất liền điều trị; Thủ đoạn che giấu sai phạm về môi trường của một số doanh nghiệp.