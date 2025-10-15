Podcast bản tin trưa 15-10: Cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét khu vực Đông Bắc bộ

Đa phương tiện

Podcast bản tin trưa 15-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm: Cùng nhau chung sức để mỗi làng quê thực sự là "miền đáng sống"; Cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét khu vực Đông Bắc bộ ngày 15-10; Australia viện trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ tỉnh Bắc Ninh; Giá vàng miếng SJC lên 147,3 triệu đồng/lượng; Trực thăng bay xuyên đêm đưa bệnh nhân từ đảo Thuyền Chài về đất liền điều trị; Thủ đoạn che giấu sai phạm về môi trường của một số doanh nghiệp.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

TAM NGUYÊN

viện trợ bão số 11 mưa lớn viện trợ quốc tế tổng bí thư tô lâm hội nông dân việt nam nội nông dân kỷ niệm thành lập hội nông dân giá vàng thế giới giá vàng nhẫn vàng miếng 9999 giá vàng hôm nay quan trắc ô nhiêm môi trường tp hà nội che giấu sai phạm bay xuyên đêm cấp cứu trực thăng bệnh viện 175

