Podcast bản tin trưa 2-9: Thời tiết 2-9, Hà Nội tạnh ráo, trời trong; Vượt mốc 400 tỷ đồng, Mưa đỏ lập kỷ lục kép

Podcast bản tin trưa 2-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Rực rỡ bản hùng ca hòa bình; Mãn nhãn biên đội tàu vũ trang diễu binh trên biển; Trang nghiêm lễ thượng cờ trên các nhà giàn DK1; Món quà Tết Độc lập: Chung niềm vui, chia sẻ nghĩa tình; Thời tiết 2-9, Hà Nội tạnh ráo, trời trong; Vượt mốc 400 tỷ đồng, Mưa đỏ lập kỷ lục kép; Tuyển thủ U23 Việt Nam hướng đến hành trình tại vòng loại Giải U23 châu Á 2026.