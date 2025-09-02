Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin trưa 2-9: Thời tiết 2-9, Hà Nội tạnh ráo, trời trong; Vượt mốc 400 tỷ đồng, Mưa đỏ lập kỷ lục kép

SGGPO

Podcast bản tin trưa 2-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Rực rỡ bản hùng ca hòa bình; Mãn nhãn biên đội tàu vũ trang diễu binh trên biển; Trang nghiêm lễ thượng cờ trên các nhà giàn DK1; Món quà Tết Độc lập: Chung niềm vui, chia sẻ nghĩa tình; Thời tiết 2-9, Hà Nội tạnh ráo, trời trong; Vượt mốc 400 tỷ đồng, Mưa đỏ lập kỷ lục kép; Tuyển thủ U23 Việt Nam hướng đến hành trình tại vòng loại Giải U23 châu Á 2026.

0:00 / 0:00
0:00

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

quốc khánh 2-9 thời tiết hôm nay thời tiết hà nội nghỉ lễ quốc khánh diễu binh TBT Tô Lâm diễu binh diễu hành phát biểu tổng bí thư Tết độc lập quốc khánh nhận 100k người dân được nhận 100.000 đồng diễu binh trên biển mãn nhãn 2-9 U23 Việt nam bóng đá nam u23 tập sân phú thọ u23 châu á phim mưa đỏ quảng trị thành cổ sông thạch hãn chào cờ nhà dàn dk1

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn