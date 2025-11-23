Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin trưa 23-11: Hàng trăm đoàn thiện nguyện đến hỗ trợ người dân vùng rốn lũ Đắk Lắk

SGGPO

Podcast bản tin trưa 23-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lãnh đạo TPHCM dâng hương kỷ niệm 85 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa; Tính đến sáng 23-11, có 102 người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ, sạt lở; TPHCM gửi yêu thương về vùng lũ dữ; Sư đoàn 372 ứng cứu bà con vùng lũ Đắk Lắk; Đắk Lắk: Trực thăng thả hàng cứu trợ người dân bị nước lũ cô lập; Hàng trăm đoàn thiện nguyện đến hỗ trợ người dân vùng rốn lũ Đắk Lắk.

0:00 / 0:00
0:00

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

ngập lụt đaklak cứu trợ miền trung trực thăng cứu trợ trực thăng viện trợ sạt lở đất đá quốc lộ 24 đà nẳng kẹt xe kéo dài hỗ trợ miền trung miền trung ngập lụt TPHCM hỗ trợ miền trung tổng thiệt hại tại miền trung miền trung thiệt hại ngập lụt miền trung bí thư trần lưu quang dân hương dâng hoa kỷ niệm 85 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa nguyễn văn được

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn