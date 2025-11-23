Podcast bản tin trưa 23-11: Hàng trăm đoàn thiện nguyện đến hỗ trợ người dân vùng rốn lũ Đắk Lắk

Podcast bản tin trưa 23-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lãnh đạo TPHCM dâng hương kỷ niệm 85 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa; Tính đến sáng 23-11, có 102 người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ, sạt lở; TPHCM gửi yêu thương về vùng lũ dữ; Sư đoàn 372 ứng cứu bà con vùng lũ Đắk Lắk; Đắk Lắk: Trực thăng thả hàng cứu trợ người dân bị nước lũ cô lập; Hàng trăm đoàn thiện nguyện đến hỗ trợ người dân vùng rốn lũ Đắk Lắk.