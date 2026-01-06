Podcast bản tin tối 6-1: TPHCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu của cả nước

podcast bản tin tối 6-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM tiếp tục có mưa lớn trái mùa; Miền Bắc lạnh tê tái, nhiệt độ giảm 4-8 độ C; Tăng trưởng GRDP TPHCM năm 2025 đạt 8,03%; Chiều 6-1, giá vàng nhẫn 9999 lên 158,5 triệu đồng/lượng; Bị cáo Trần Việt Nga, cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm khai về "cơ chế" thu tiền doanh nghiệp; Quảng Ngãi: Thu gom nhiều bom đạn còn sót lại sau chiến tranh