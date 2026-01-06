Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin tối 6-1: TPHCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu của cả nước

SGGPO

podcast bản tin tối 6-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM tiếp tục có mưa lớn trái mùa; Miền Bắc lạnh tê tái, nhiệt độ giảm 4-8 độ C; Tăng trưởng GRDP TPHCM năm 2025 đạt 8,03%; Chiều 6-1, giá vàng nhẫn 9999 lên 158,5 triệu đồng/lượng; Bị cáo Trần Việt Nga, cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm khai về "cơ chế" thu tiền doanh nghiệp; Quảng Ngãi: Thu gom nhiều bom đạn còn sót lại sau chiến tranh

0:00 / 0:00
0:00

THANH CHIÊU

Từ khóa

Báo Sài Gòn Giải Phóng SGGP Online Tin nóng hôm nay Tin tức 24h mới nhất Thời sự Việt Nam 2025 Thời sự TP.HCM hôm nay Bản tin trực tiếp Phóng sự điều tra SGGP Vụ án chấn động Tin tức an ninh hình sự Tin tức quốc tế mới nhất Thời sự quốc tế 2025 Tin nóng Tin nóng 24 giờ Bản tin tối giá vàng trần việt nga nhận hối lộ mưa trái mùa rét không khí lạnh thời tiết tăng trưởng kinh tế tăng trưởng GRDP TPHCM đầu tàu kinh tế

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn