Podcast bản tin 17 giờ 8-1: TPHCM khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực phục vụ phát triển

SGGPO

Podcast bản tin 17 giờ 8-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực phục vụ phát triển; Tổng duyệt diễn tập phương án bảo vệ an ninh trật tự Đại hội Đảng lần thứ XIV; Hà Nội: Cháy nhà 7 tầng, khói đen bao trùm khu dân cư; Triều cường sông Sài Gòn vượt báo động 3; Nhóm người sản xuất sữa giả gửi lời xin lỗi khách hàng; Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị đề nghị tới 20 năm tù.

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

Hà Nội Bộ Công an Công an TP Hà Nội tổng duyệt diễn tập an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khí tài cháy nhà chữa cháy cứu nạn Viện kiểm sát bị cáo Hoàng Quang Thịnh Z Holding xin lỗi khách hàng vụ án sữa giả Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế triều cường sông Sài Gòn ngập cục bộ Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được TPHCM tăng trưởng kinh tế phát triển bền vững

