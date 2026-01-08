Podcast bản tin 17 giờ 8-1: TPHCM khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực phục vụ phát triển

Podcast bản tin 17 giờ 8-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực phục vụ phát triển; Tổng duyệt diễn tập phương án bảo vệ an ninh trật tự Đại hội Đảng lần thứ XIV; Hà Nội: Cháy nhà 7 tầng, khói đen bao trùm khu dân cư; Triều cường sông Sài Gòn vượt báo động 3; Nhóm người sản xuất sữa giả gửi lời xin lỗi khách hàng; Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị đề nghị tới 20 năm tù.