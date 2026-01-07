Đa phương tiện

Podcast bản tin trưa 7-1: Bác sĩ khuyến cáo cách bảo vệ sức khỏe khi rét đậm, rét hại

SGGPO

Podcast bản tin trưa 7-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Miền Bắc rét buốt, hàng loạt nơi dưới 10 độ C; Làm gì để bảo vệ sức khỏe khi rét đậm, rét hại?; Giá vàng nhẫn 9999 lên sát 159 triệu đồng/lượng; Mỹ sắp tiếp nhận 50 triệu thùng dầu từ Venezuela; Nguyên nhân ban đầu vụ cháy căn nhà không số ở Tây Ninh; Phát hiện Vượn đen má trắng quý hiếm lạc vào vườn nhà; Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Ấn Độ.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

rét đậm rét hại miền bắc rét buốt thời tiết hôm nay thời tiết tphcm vượn má trắng động vật quý hiếm tà năng lâm đồng hạ cánh khẩn cấp cấp cứu trên không Vietnam Airlines giá vàng hôm nay vàng miếng vàng nhẫn 9999 venezuela tổng thống mỹ trump

