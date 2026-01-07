Podcast bản tin trưa 7-1: Bác sĩ khuyến cáo cách bảo vệ sức khỏe khi rét đậm, rét hại

Podcast bản tin trưa 7-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Miền Bắc rét buốt, hàng loạt nơi dưới 10 độ C; Làm gì để bảo vệ sức khỏe khi rét đậm, rét hại?; Giá vàng nhẫn 9999 lên sát 159 triệu đồng/lượng; Mỹ sắp tiếp nhận 50 triệu thùng dầu từ Venezuela; Nguyên nhân ban đầu vụ cháy căn nhà không số ở Tây Ninh; Phát hiện Vượn đen má trắng quý hiếm lạc vào vườn nhà; Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Ấn Độ.